Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «быков» с «Ренном» в групповом этапе Лиги чемпионов.

— В чем преимущество «Краснодара»?

— Они играют на выезде. У «Краснодара» нет никакого преимущества. Единственное, где они на равных — и те, и те дебютирует в Лиге чемпионов. «Ренн» идёт в тройке лидеров, наравне с ПСЖ, они в очень хорошей форме. «Краснодару» надо играть владеть мячом, играть в комбинационный футбол, не от обороны. Но игра может сложиться таким образом, что «Ренн» заставит «Краснодар» сесть на свою половину и играть на контратаках. Если мы смотрим в таблицу чемпионатов, то «Ренн», наверное, готов лучше, чем «Краснодар». Я хочу пожелать «Краснодару» сегодня победы и неважно при какой игре. Если они выиграют, будет здорово.

— Во Францию не полетит Мусаев, Кабелла, Марков.

— Кабелла — большая потеря для команды, чем Мусаев. Он ключевой игрок, лидер «Краснодара». Потеря Кабелла правда огромная.

— «Краснодару» реально выйти из группы?

— «Челси» и «Севилья» — фавориты группы. Если «Краснодар» ставит задачу максимум, выйти из группы, то надо дважды обыгрывать «Ренн». У французов такая же задача. Если они поделят по три очка между собой, то будут бороться за плей-офф Лигу Европы. Вторую игру «Краснодар» проведет дома с «Челси». Для «Краснодара» сейчас две важные игры — с «Ренном» и «Челси». Если они хотят выходить из группы, то надо набирать шесть очков в этих двух играх. Я думаю, если «Челси» сейчас обыграет «Севилью», то могут сделать ротацию в матче с «Краснодаром». И тогда у «Краснодара» появятся шансы. (Константин Колмаков)