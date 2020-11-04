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«Если бы забили раньше, то играли бы более спокойно». Сане — о победе над «Зальцбургом»

06:04

Нападающий «Баварии» Лерой Сане после победы над «Зальцбургом»? в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что эта игра была непростой.

— Если смотреть на результат, то может создасться впечатление, что это была простая игра, — цитирует пресс-служба клуба Сане. — Но нам было очень сложно. Мы знали, что у «Зальцбурга» хорошая команда. Они старались сыграть на наших ошибках. Но в конце мы сыграли очень хорошо, после 2:2 мы продолжали оказывать давление. После 3:2 мы не перестали давить. Если бы мы забили раньше, то играли бы более спокойно.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-cl-auswaertsspiel-des-fc-bayern-beim-fc-salzburg

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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