Эскудеро: «С «Краснодаром» будет очень красивая игра»
Защитник «Севильи» Серхио Эскудеро прокомментировал подготовку команды к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара».
— Как чувствуете себя перед этим матчем?
— Конечно, Лига чемпионов — серия матчей, в которой мы стараемся показать себя с лучшей стороны. Понимаем, что у нас большая конкуренция, и мы постараемся показать свою силу.
— В каком состоянии команда сейчас?
— У нас очень большое желание. Будет очень красивая игра. Мы постараемся хорошо двигаться.
— Два года назад были тяжелые моменты на этом стадионе. Что думаете сейчас?
— Мы забыли это. Для нас все будет с чистого листа.
— Какая ваша цель на завтра?
— Мы будем концентрироваться на игре, для нас это важно. Мы выйдем на поле и будем играть, как умеем.
— У вас 7 очков, как и у «Челси».
— На самом деле, для нас важно выиграть завтра. Неважно, сколько очков. Если мы проиграем, расстояние между нами и «Краснодаром» уменьшится. (Екатерина Потапова)
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