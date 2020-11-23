Эскудеро: «С «Краснодаром» будет очень красивая игра»

Защитник «Севильи» Серхио Эскудеро прокомментировал подготовку команды к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара».

— Как чувствуете себя перед этим матчем?

— Конечно, Лига чемпионов — серия матчей, в которой мы стараемся показать себя с лучшей стороны. Понимаем, что у нас большая конкуренция, и мы постараемся показать свою силу.

— В каком состоянии команда сейчас?

— У нас очень большое желание. Будет очень красивая игра. Мы постараемся хорошо двигаться.

— Два года назад были тяжелые моменты на этом стадионе. Что думаете сейчас?

— Мы забыли это. Для нас все будет с чистого листа.

— Какая ваша цель на завтра?

— Мы будем концентрироваться на игре, для нас это важно. Мы выйдем на поле и будем играть, как умеем.

— У вас 7 очков, как и у «Челси».

— На самом деле, для нас важно выиграть завтра. Неважно, сколько очков. Если мы проиграем, расстояние между нами и «Краснодаром» уменьшится. (Екатерина Потапова)