Эшли Янг: «Интер» контролировал ход матча, жаль, что сыграли с «Шахтером» вничью"

Полузащитник «Интера» Эшли Янг прокомментировал итог матча против «Шахтера» (0:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

— Учитывая, как мы провели матч, грустно уезжать домой с одним очком, — приводит пресс-служба УЕФА слова Янга. — У нас непростая группа, но такова Лига чемпионов. Жаль, что мы не смогли выиграть у «Шахтера», но нужно быстро переключить внимание на следующий матч. Если будем играть так же, как и в Донецке, то вполне можем рассчитывать на победу над «Реалом» в Мадриде.