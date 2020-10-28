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Эшли Янг: «Интер» контролировал ход матча, жаль, что сыграли с «Шахтером» вничью"

08:58
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Полузащитник «Интера» Эшли Янг прокомментировал итог матча против «Шахтера» (0:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

— Учитывая, как мы провели матч, грустно уезжать домой с одним очком, — приводит пресс-служба УЕФА слова Янга. — У нас непростая группа, но такова Лига чемпионов. Жаль, что мы не смогли выиграть у «Шахтера», но нужно быстро переключить внимание на следующий матч. Если будем играть так же, как и в Донецке, то вполне можем рассчитывать на победу над «Реалом» в Мадриде.

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