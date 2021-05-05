Эррера заявил, что арбитр матча с «Манчестер Сити» оскорбил Паредеса

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера заявил, что арбитр ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:2) Бьерн Кайперс оскорбил хавбека парижан Леандро Паредеса.

«Мы говорим об уважении к судьям. Рефери сказал отвали (в оригинале Эррера сказал «fuck off» — прим. «СЭ») Леандро Паредесу. Если мы будем говорить так, нас дисквалифицируют на три или четыре игры», — приводит слова Эрреры Culture PSG.

В первом матче, который прошел в Париже, «Манчестер Сити» одержал волевую победу со счетом 2:1. Английский клуб впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.