Эррера заявил, что арбитр матча с «Манчестер Сити» оскорбил Паредеса
00:23
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера заявил, что арбитр ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:2) Бьерн Кайперс оскорбил хавбека парижан Леандро Паредеса.
«Мы говорим об уважении к судьям. Рефери сказал отвали (в оригинале Эррера сказал «fuck off» — прим. «СЭ») Леандро Паредесу. Если мы будем говорить так, нас дисквалифицируют на три или четыре игры», — приводит слова Эрреры Culture PSG.
В первом матче, который прошел в Париже, «Манчестер Сити» одержал волевую победу со счетом 2:1. Английский клуб впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю