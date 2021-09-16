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Эррера считает, что «ПСЖ» сделал достаточно для победы над «Брюгге»

07:13
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера после ничьей с «Брюгге» (1:1) в Лиге чемпионов отметил, что его команда наиграла на победу.

«Мы сделали достаточно, чтобы выиграть матч. Мы не играли фантастически, но думаю, что мы сделали достаточно, чтобы выиграть, даже если у нас не было четких моментов. «ПСЖ» контролировал игру. У «Брюгге» были шансы в начале второго тайма, но мы контролировали большую часть матча. Но это Лига чемпионов, другие команды очень хороши», — цитирует пресс-служба УЕФА Эрреру.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.

Брюгге — ПСЖ

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Евгений Козинов все материалы автора

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