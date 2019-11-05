Ерохин выделил ключевого игрока «Лейпцига»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» выделил сильные стороны немецкой команды.

— РБ Лейпциг" уверенно чувствует себя в атаке, имеет много вариаций игры в зависимости от соперника, — цитирует Ерохина Bild. — Есть креативная атакующая группа игроков, от которых исходит острота и нестандартные действия. Есть два центральных полузащитника — Кевин Кампль и Конрад Лаймер, который забил нам в первом матче. Они выстраивают игру команды и руководят темпом игры.

— Если судить по первому матчу, кто в «РБ Лейпциг» является ключевым игроком?

— Думаю, Вернер — один из тех, от кого во многом зависит игра команды в атаке. Он и создаёт, и сам завершает атаки. Нужно быть осторожными с каждым игроком атаки, все из них готовы на нестандартные действия, как, например, в моменте со вторым голом в наши ворота.

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