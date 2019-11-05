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Ерохин рассказал, с кем «Зениту» было сложнее всего играть в Лиге чемпионов

17:27
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» ответил на вопросы журналистов.

— «Зенит» сыграл уже со всеми соперниками в группе Лиги чемпионов. С кем было сложнее всего и почему?

— Группа достаточно ровная, но у каждой команды есть стиль, которого они стараются придерживаться, — цитирует Ерохина Bild. — Например, «Лион» — атлетичная команда, которая действует чаще за счет индивидуальных качеств игроков. «Бенфика» отличается быстрым переходом из обороны в атаку. «РБ Лейпциг» — это про контроль мяча, игру между линиями, контратаки. Первые три матча показали, что мы можем конкурировать со всеми этими командами.

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