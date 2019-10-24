Эрнесто Вальверде: «Такие матчи помогают понять, в каких компонентах можем прибавить»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Славией» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил игру вратаря Марка-Андре тер Штегена.

— Вратарь тер Штеген был нашим ключевым игроком во всех трех матчах Лиги чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. — Именно такой игры мы и ожидали от «Славии». Когда теряли мяч, то соперник сразу бросался вперед. Он много рисковал, но для нас это обернулось этим, что мы были вынуждены отбиваться от лавины атак.

Такие матчи помогают понять, в каких компонентах мы можем прибавить. Мы создавали более явные моменты, но на чужой половине нам не хватало предельного хладнокровия и спокойствия, что и могло отразиться на результате.

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