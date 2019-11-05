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Эрнесто Вальверде: «Ожидаем примерно такой же матч, как в Праге»

00:26
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде? перед матчем против «Славии» в Лиге чемпионов отметил, что ожидает сложной игры.

— Мы ожидаем примерно такой же матч, как в Праге, — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. — «Славия» остается верной своему стилю — это команда, которая играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной площади.

В начале сезона мы плохо играли на выезде, потом все наладилось и мы добыли три победы подряд. И вот теперь мы снова проиграли (в гостях у «Леванте»). Хотим вернуть ту игру на выезде, что показывали перед матчем с «Леванте».

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027082/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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