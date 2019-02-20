Эрнесто Вальверде – об игре Суареса: "У нападающих всегда будут черные полосы"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после первого матча с "Лионом" (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов оценил форму нападающего Луиса Суареса​, передает Marca. 32-летний уругваец забил один гол в последних 7 матчах сине-гранатовых.

– Форма Суареса меня не беспокоит. Я бы переживал сильнее, если бы у него не было моментов. Если у него нет шансов забить, он создает их партнерам. Это работа нападающего.

Он заставляет соперника опасаться его. Таков футбол, у нападающих всегда будут черные полосы. Важно, чтобы у него были моменты, – приводит слова Вальверде Marca.