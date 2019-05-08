Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения от "Ливерпуля"​ в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4) признался, что не знает, как повлияет на его карьеру такой вылет из турнира. В первой встрече каталонцы выиграли со счетом 3:0, но не вышли в финал.

- Я не знаю, как это повлияет на меня, - цитирует BBC Вальверде. - Тренер должен взять на себя ответственность. Это очень больно для нас, особенно для наших парней, вот уже второй год заканчивается путь "Барселоны" в Лиге чемпионов.