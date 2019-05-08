Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения от "Ливерпуля"​ в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4) отметил, что его команде не повезло. В первой встрече каталонцы выиграли со счетом 3:0.

- После этих двух быстрых голов все было против нас, - цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. - Мы не сумели забить, и нас переехали. Это ужасный результат для наших болельщиков и для нас самих. Нам очень не повезло, но надо отдать должное "Ливерпулю". Мы попытались сыграть немного глубже, но после четвертого гола все закончилось. Мы не смогли ничего придумать в ответ.