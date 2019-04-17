Эрнесто Вальверде: "Месси всегда помогает "Барселоне" избежать проблем. Это наше счастье"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - о матче с "Манчестер Юнайтед" (3:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мы очень рады. Мы долго не были в полуфинале, но вообще-то мы хотим выйти в финал. Мы уверены в своих силах, но знаем: пять неудачных минут могут привести к вылету из турнира, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Месси всегда помогает нам избежать проблем. Но мы не собираемся извиняться за то, что у нас есть Лео. Это наше счастье. Он показал великолепный футбол, его голы изменили ход игры. "Ювентус" вылетел? Не знаю, хорошо ли это для нас, учитывая то, что вытворяет "Аякс".

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