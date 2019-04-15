Эрнесто Вальверде: "Месси готов к завтрашнему матчу"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подтвердил, что нападающий Лионель Месси примет участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет завтра, 16 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.

– Месси в порядке, он готов принять участие в завтрашнем матче, – цитирует Вальверде Marca. – Он оправился от травмы за несколько дней, хотя первое время пребывал в шоке (в первом матче защитник "МЮ" Крис Смоллинг разбил нос Месси – Прим. "СЭ").

Он не забивает в четвертьфинале Лиги чемпионов с 2013 года? Это означает лишь то, что он ближе к тому, чтобы забить. Статистика основывается лишь на результатах прошлого, но не говорит ничего о будущем

Первая встреча между "Барселоной" и "МЮ" завершилась победой каталонского клуба со счетом 1:0.