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Эрнесто Вальверде: «Интер» провел впечатляющий старт сезона"

18:18

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против «Интера».

— У «Интера» был впечатляющий старт сезона, он выиграл все матчи серии A. У них сплоченная команда, им сложно забить. «Интер» сильно изменился, у него появились новые игроки и новый тренер, они действуют по новой схеме, — цитирует официальный сайт «Барсы» Вальверде.

Матч «Барселона» — «Интер» состоится 2 октября, начало — в 22.00

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