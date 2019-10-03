Эрнесто Вальверде: «Интер» не случайно лидирует в серии А»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Интером»? в матче 2-го тура Лиги чемпионов (3:2) отметил, что миланская команда не случайно лидирует в серии А.

— Это был очень важный матч для обеих команд, — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. — Мы оказались в роли догоняющих. «Интер» повел в счете благодаря нескольким удачным отскокам. В том эпизоде все сложилось в их пользу.

«Интер» здорово использует скорость в своих атаках. Он очень силен в этом. Эта команде не случайно лидирует в серии А. Но во втором тайме мы сыграли лучше соперника.

В перерыве я пытаюсь наладить те вещи, которые не слишком хорошо работают, но они становятся лучше благодаря игрокам, ведь на поле они. Во втором тайме мы старались играть выше, больше контролировать игру. В целом, мы провели очень хороший матч.

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