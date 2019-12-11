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Эрнесто Вальверде: «Чувствуем, что можем выиграть Лигу чемпионов»

09:37
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил радость по поводу победы над «Интером» (2:1) в матче Лиги чемпионов. Голы в составе каталонцев забили Карлес Перес и Ансу Фати.

— Мы в восторге от такого результата, потому что соперник был непростым. Наша команда играла на победу, многие мои игроки только дебютировали и показали свою конкурентоспособность, — цитирует официальный сайт УЕФА Вальверде. — Фати прирожденный бомбардир. Мы хотели дать ему практику, хотя у него немного болела голова. Очень здорово, что он стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Сейчас мы чувствуем, что можем выиграть Лигу чемпионов. Нам хочется побеждать в каждом матче.

Интер — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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