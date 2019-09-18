Эрнесто Вальверде: «Барселона» владела инициативой, но допустила три-четыре потери»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после ничьей с «Боруссии» в 1-м матче Лиги чемпионов (0:0) отметил игру вратаря Марка-Андре тер Штегена. Также он поделился мнением об уровне нападающего Лионеля Месси.

— Мы владели инициативой, но допустили три-четыре потери и позволили «Боруссии» провести несколько быстрых контратак, — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. — Дортмундцы традиционно хороши в этом деле, они здорово контратакуют, на высоких скоростях.

«Боруссия» очень сильна. Дортмундцы провели три или четыре контратаки подряд и здорово осложнили нам жизнь. Тер Штеген здорово играл в воротах. В какой-то момент мы снова стали владеть инициативой, но мы не смогли их раскачать.

Месси сейчас на том уровне, на котором находился бы любой игрок, у которого не было предсезонной подготовки и которого бросили под танк в очень напряженном матче после всего трех или четырех полноценных тренировок.

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