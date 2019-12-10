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Эрнесто Вальверде: «Барселона» уже вышла в плей-офф. Но наша задача не меняется — мы хотим побеждать»

08:15
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Интером».

— Полагаю, «Интер» будет играть оптимальным составом и постарается прыгнуть выше головы, — приводит пресс-служба УЕФА слова Вальверде. — На «Камп Ноу» соперник до предела осложнил нам жизнь. Теперь же мы пожаловали в Италию, где намерены дать бой. Это важное испытание для нашей команды. Да, мы уже вышли в плей-офф. Но наша задача не меняется — мы хотим побеждать.

Мы начали побеждать. Учитывая это, а также грядущие матчи, я принял решение дать Лионелю Месси отдохнуть. В прошлом году мы провели тут отличный поединок, хотя тоже играли без Месси.

Интер — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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