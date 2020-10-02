Эрнандез рад, что «Бавария» сыграет с «Атлетико»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандез остался доволен жеребьевкой Лиги чемпионов. Мюнхенская команда встретится в группе с «Локомотивом», «Атлетико» и «Зальцбургом».

— Рад, что сыграем с «Атлетико», командой, в которой я вырос как игрок, — цитирует пресс-служба УЕФА Эрнадеза. — Я очень привязан к мадридскому клубу. Это будут сложные матчи — мадридцы здорово обороняются и сильно играют в нападении, во многом благодаря своим новичкам. Они наверняка доставят нам проблемы.