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Эрнандез рад, что «Бавария» сыграет с «Атлетико»

05:51
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандез остался доволен жеребьевкой Лиги чемпионов. Мюнхенская команда встретится в группе с «Локомотивом», «Атлетико» и «Зальцбургом».

— Рад, что сыграем с «Атлетико», командой, в которой я вырос как игрок, — цитирует пресс-служба УЕФА Эрнадеза. — Я очень привязан к мадридскому клубу. Это будут сложные матчи — мадридцы здорово обороняются и сильно играют в нападении, во многом благодаря своим новичкам. Они наверняка доставят нам проблемы.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/draws/2021/2001252/

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