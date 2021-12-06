Эрнандес и Леау пропустят матч с «Ливерпулем» в Лиги чемпионов

Нападающие «Милана» Тео Эрнандес и Рафаэль Леау не примут участия в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

31-летний Эрнандес пропустит игру из-за болезни. У 22-летнего Луау диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра в следствие ушиба, который он получил во время матча с «Салернитаной» в 16-м туре Серии А (2:0).

Заключительный матч групового этапа ЛЧ между «Миланом» и «Ливерпулем» состоится во вторник, 7 декабря. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Итальянский клуб занимает 3-е место в группе В, набрав 4 очка в пяти матчах. На второй позиции «Порту» с пятью очками. «Ливерпуль» возглавляет группу и уже обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места (13 очков).