Эрлин Холанн: «Сейчас все мои мысли связаны с «Зальцбургом»

Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Бреут Холанн перед матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля»? отметил, что ему предстоит самая важная игра в карьере. Также он не думает об интересе к своей персоне со стороны топ-клубов.

— Терять нам нечего. Мы можем выйти на поле с улыбкой на лице и получить удовольствие от игры, — цитирует пресс-служба УЕФА Холанна. — Это самый важный матч в моей карьере. Честно говоря, это чертовски приятно. Я живу в мечте. Именно о подобных играх ты грезишь. Я готов насладиться моментом.

Я сконцентрирован на своей работе — на игре в футбол. Стараюсь получать удовольствие от ежедневной работы, поддерживать хорошее настроение и наслаждаться моментом. Сейчас все мои мысли связаны с «Зальцбургом». Каждый день я получаю удовольствие от футбола.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры