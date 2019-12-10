Эрлин Холанн: «Сейчас все мои мысли связаны с «Зальцбургом»
Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Бреут Холанн перед матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля»? отметил, что ему предстоит самая важная игра в карьере. Также он не думает об интересе к своей персоне со стороны топ-клубов.
— Терять нам нечего. Мы можем выйти на поле с улыбкой на лице и получить удовольствие от игры, — цитирует пресс-служба УЕФА Холанна. — Это самый важный матч в моей карьере. Честно говоря, это чертовски приятно. Я живу в мечте. Именно о подобных играх ты грезишь. Я готов насладиться моментом.
Я сконцентрирован на своей работе — на игре в футбол. Стараюсь получать удовольствие от ежедневной работы, поддерживать хорошее настроение и наслаждаться моментом. Сейчас все мои мысли связаны с «Зальцбургом». Каждый день я получаю удовольствие от футбола.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027112/