Сегодня, 05:31

Холанн: «Не видел момента, но если бьешь кого-то ногой в лицо, это, вероятно, пенальти»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал ничью с «Монако» (2:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы играли недостаточно хорошо. Мы не заслужили победы. Нам нужно больше энергии. Нужно было атаковать активнее, как в первом тайме, так и во втором вышли вперед, и я не думаю, что мы сделали достаточно. Момент с пенальти? Я его не видел, но если бьешь кого-то ногой в лицо, это, вероятно, пенальти», — цитирует BBC Холанна.

«Манчестер Сити» с 4 очками занимает 8-е место в таблице общего этапа. «Монако» идет на 30-й строчке с 1 очком.

В 3-м туре «Манчестер Сити» сыграет с «Вильярреалом», а «Монако» встретится с «Тоттенхэмом».

Нападающий &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлин Холанн в&nbsp;матче против &laquo;Монако&raquo;.«Сити» упустил победу над «Монако» из-за нелепого пенальти. Статистика Холанна в ЛЧ — какое-то безумие!
