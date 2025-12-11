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11 декабря 2025, 04:25

Холанн — о победе над «Реалом»: «Все футболисты играют в футбол ради таких матчей»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы все играем ради таких матчей. Это невероятно. В таких играх хочется участвовать, а с новым форматом Лиги чемпионов появляется возможность сыграть больше матчей, что очень здорово. Мне это нравится. Все могло бы пойти совсем иначе, если бы «Сити» не выиграл, потому что мы проиграли «Байеру», так что эта победа очень важна. Впереди еще два матча, нужно поднажать и сильно завершить общий этап. Надеюсь, наша команда попадет в первую восьмерку», — цитирует пресс-служба УЕФА Холанна.

«Манчестер Сити» набрал 13 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» занимает 7-ю строчку — 12 очков.

Игрок &laquo;Реала&raquo; Родриго забивает &laquo;Манчестер Сити&raquo; (1:2) в&nbsp;матче Лиги чемпионов 10&nbsp;декабря..«Реал» и «Манчестер Сити» устроили футбольный праздник. Алонсо не заслуживает увольнения, даже несмотря на поражение
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Эрлинг Холанн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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