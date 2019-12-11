Эрик тен Хаг: «В футболе мы не всегда получаем то, чего заслуживаем»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг выразил разочарование поражением от «Валенсии» (0:1) в матче Лиги чемпионов. Этот результат отправил амстердамцев в плей-офф Лиги Европы.

— В футболе мы не всегда получаем то, чего заслуживаем, — цитирует AFP тен Хага. — Так было и на этот раз. На протяжении всего группового турнира все складывалось не в нашу пользу. Но мы набрали десять очков и показывали хорошую игру временами. Мы создавали моменты и не реализовывали их, поэтому оказались с пустыми руками. Да, мы продолжим играть в еврокубках, но хотелось остаться в Лиге чемпионов. Конечно, мы разочарованы.