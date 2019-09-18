Эрик тен Хаг: «Наши ошибки чуть дорого не обошлись нам»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг остался доволен победой над «Лиллем» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. При этом он отметил, что его команда тоже совершала ошибки.

— Это был фантастический вечер для всех, — цитирует AFP тен Хага. — Все присутствовавшие на стадионе выиграли. Мы играли против очень хорошей команды. Сделали несколько ошибок, которые чуть не стоили нам очень дорого. К счастью, вратарь нас выручил. Но в целом команда сыграла хорошо. Игроки показали то, чего мы от них ждем. В следующий раз нужно обратить внимание на слабые стороны.