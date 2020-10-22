Эрик тен Хаг: «Ливерпуль» был уязвим, но «Аякс» этим не воспользовался"

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мнением о поражении от «Ливерпуля» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Было бы здорово набрать одно очко, или даже больше, — приводит Goal.com слова тен Хага. — «Ливерпуль» был уязвим, но мы этим не воспользовались. «Аяксу» не повезло. Команда действовала сплоченно, но не хватало всего лишь одного процента. Забить не удалось, несмотря на большое количество шансов. Вот и вся история.

Мы знали, что сила «Ливерпуля» — в крайних защитниках, через которых во многом строится игра, поэтому попытались мешать им продвигаться вперед. Также, мы хотели взять контроль в центре поля, а наш Дэйли Блинд в этом хорош. «Аякс» пытался атаковать с помощью забеганий, и, думаю, справился неплохо, но не смог реализовать свои моменты.