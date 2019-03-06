Эрик тен Хаг: "Это было очень близко к совершенству"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг после победы над "Реалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что его команда заслужила выход в четвертьфинал. Также он признался, что не думает о жеребьевке следующей стадии.

- Это было очень близко к совершенству, - цитирует официальный сайт УЕФА тен Хага. - По итогам двух матчей мы определенно заслужили выход в следующий раунд. Мне очень понравилось наблюдать за моей командой этим вечером.

Не будем забывать, что мы стартовали с квалификации. Но мы все еще продолжаем бороться за три трофея - и хотим выиграть их все. Я не могу повлиять на жеребьевку, поэтому даже не буду думать об этом. Все возможные противники - большие клубы. Но и "Реал" тоже был таким.