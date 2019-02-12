Эрик тен Хаг: "Де Йонг здоров и ждет матча с "Реалом"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг - о матче с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что в игре сможет участвовать полузащитник Френки де Йонг.

- Френки де Йонг здоров, он с нетерпением ждет этого матча, как и все остальные. Топовые команды могут показывать чрезвычайно атакующий футбол, но они способны и закрыться, после чего ловят соперника на контратаках, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - У "Реала" опытная команда. Там играют такие футболисты, как Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Карим Бензема, но есть и молодежь. Было бы здорово добиться позитивного результата, это очень достойная задача. Мы знаем, что можем быть конкурентоспособны на этой сцене, в особенности здесь, в Амстердаме.

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