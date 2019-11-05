Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Эрик тен Хаг: «Челси» является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов»

06:49
Теги:

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг перед матчем Лиги чемпионов против «Челси» назвал соперника фаворитом турнира. По его мнению, только идеальная игра даст "синим" шанс на положительный результат. 

— «Челси» является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. — Это будет сложная игра, но других в этом соревновании не бывает. Перед нами стоит большой вызов, мы с нетерпением ждем этого матча. Если сыграем идеально, тогда у нас будет шанс.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027087/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир