Эрик тен Хаг: «Челси» является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг перед матчем Лиги чемпионов против «Челси» назвал соперника фаворитом турнира. По его мнению, только идеальная игра даст "синим" шанс на положительный результат.

— «Челси» является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. — Это будет сложная игра, но других в этом соревновании не бывает. Перед нами стоит большой вызов, мы с нетерпением ждем этого матча. Если сыграем идеально, тогда у нас будет шанс.

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