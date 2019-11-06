Эрик тен Хаг: «Аякс» заслужил четыре очка в матчах с «Челси»
03:15
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг после ничьей против «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:4) отметил, что команда сыграла великолепно.
— Считаю, что мы заслужили четыре очка в матчах с «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. — Сегодня мы сыграли великолепно, диктовали ход игры. При счете 4:2 мы полностью контролировали ситуацию.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027087/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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