Эрик тен Хаг: «Аякс» заслужил четыре очка в матчах с «Челси»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг после ничьей против «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:4) отметил, что команда сыграла великолепно.

— Считаю, что мы заслужили четыре очка в матчах с «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. — Сегодня мы сыграли великолепно, диктовали ход игры. При счете 4:2 мы полностью контролировали ситуацию.

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