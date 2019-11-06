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Эрик тен Хаг: «Аякс» заслужил четыре очка в матчах с «Челси»

03:15
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг после ничьей против «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:4) отметил, что команда сыграла великолепно.

— Считаю, что мы заслужили четыре очка в матчах с «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. — Сегодня мы сыграли великолепно, диктовали ход игры. При счете 4:2 мы полностью контролировали ситуацию.

Челси — Аякс

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027087/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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