Эрик тен Хаг: «Аякс» полностью владел преимуществом, поэтому не было смысла что-то менять»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:1).

«Мы хорошо действовали в позиционном нападении. Отлично контролировали мяч. Могу только похвалить своих футболистов. Может, нам не хватило где-то креативности. Очень обидно вылетать на своем поле таким образом.

Почему тянул с заменами? Верил в игроков стартового состава. Мы полностью владели преимуществом, поэтому не было смысла что-то менять», — приводит слова тренера сайт УЕФА.

В первом матче команды сыграли вничью (2:2), поэтому по сумме двух игр «Бенфика» одержала победу и прошла в четвертьфинал турнира.