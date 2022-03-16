Эрик тен Хаг: «Аякс» полностью владел преимуществом, поэтому не было смысла что-то менять»
Главный тренер «Аякса» прокомментировал поражение от "Бенфики" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:1).
«Мы хорошо действовали в позиционном нападении. Отлично контролировали мяч. Могу только похвалить своих футболистов. Может, нам не хватило где-то креативности. Очень обидно вылетать на своем поле таким образом.
Почему тянул с заменами? Верил в игроков стартового состава. Мы полностью владели преимуществом, поэтому не было смысла что-то менять», — приводит слова тренера сайт УЕФА.
В первом матче команды сыграли вничью (2:2), поэтому по сумме двух игр «Бенфика» одержала победу и прошла в четвертьфинал турнира.
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