Эрик Рой — о поражении «Бреста» от «Реала»: «У меня два чувства: гордость за то, что мы сделали и разочарование от конечного результата»

Главный тренер «Бреста» Эрик Рой прокомментировал поражение команды в матче в матче 8-го тура общего Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3).

«Реал» показывал впечатляющую игру, но мы чувствовали, что можем поставить их в затруднительное положение. У меня есть два чувства: гордость за то, что мы сделали, ситуации, которые у нас были, и разочарование от конечного результата. Остается признать, что сегодня против нас играли таланты», — цитирует Роя пресс-служба УЕФА.

«Брест» набрал 13 очков, занял 18-е место в турнирной таблице и вышел в стыковой раунд Лиги чемпионов. Жеребьевка стыков состоится 31 января, первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.