Эрик-Максим Шупо-Мотинг: "Все в "ПСЖ" еще очень расстроены"

Нападающий "ПСЖ" Эрик-Максим Шупо-Мотинг отметил, что команда все еще расстроена после вылета из Лиги чемпионов. В последнем матче чемпионата Франции парижане победили "Дижон" со счетом 4:0.

– Мы все еще очень расстроены, – цитирует AFP Шупо-Мотинга. – Очень сложно найти подходящие слова, чтобы объяснить, что произошло. Это видно на лицах игроков.

Болельщики должны понимать, что очень нужны нам. Они будут думать, что это лишь слова, но мы не можем изменить того, что произошло. У меня нет слов. Это очень больно. Но мы должны продолжать работать.