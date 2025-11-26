Гарсия назвал причины поражения «Барселоны» от «Челси»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал поражение от «Челси» (0:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» хорошо начала игру и имела парочку действительно хороших возможностей. Пытались продержаться во втором тайме, но при 2:0 все было решено. «Челси» оказывал на нас давление, к чему мы не смогли приспособиться. Приходилось постоянно гоняться за мячом. Нам следует становиться более конкурентоспособными в таких матчах. Единоборства, подборы мяча... Не становясь сильнее, победить невозможно», — цитирует официальный сайт УЕФА Гарсию.

«Челси» с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Барселона» опустилась на 15-ю строчку — 5 очков.