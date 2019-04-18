00:10 | Футбол — Лига чемпионов

Эпическая запись в Твиттере "Манчестер Сити" после игры с "Тоттенхэмом"

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"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "Тоттенхэм" вышел в полуфинал.

В концовке игры арбитр не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим. В Твиттере клуб после этого была опубликована новая запись.

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Все о Лиге чемпионов – здесь.

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/ManCity/status/1118618236629786625

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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