Энрике: «Для меня Мбаппе — лучший игрок в мире»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру нападающего Килиана Мбаппе в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0).

«Для меня Килиан — лучший игрок в мире. Но больше, чем его технические качества, меня поразили его человеческие качества. Приятно видеть его в раздевалке, он лидер и всегда улыбается», — цитирует L'Equipe Энрике.

Парижская командра набрал 3 очка и возглавила группу F. «Боруссия» идет на последней строчке — 0 очков.