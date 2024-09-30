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Энрике подтвердил отстранение Дембеле от матча с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал отстранение вингера парижан Усмана Дембеле от матча против «Арсенала» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

30 сентября появилась информация, что Дембеле не примет участие в матче из-за конфликта с Энрике.

«Если кто-то не выполняет обязательства перед командой, а также не готов...Я считаю эту неделю очень важной, считаю этот матч важным, и хочу, чтобы мои футболисты были в наилучшем расположении духа. Поэтому я отстранил его — я хочу всего наилучшего для команды», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Также Энрике ответил на вопрос о том, поддержало ли его руководство «ПСЖ» в решении об отстранении Дембеле.

«Вы действительно верите, что легко создать такую команду в любой момент с помощью нажатия одной кнопки? Есть сложные обстоятельства, трудные решения. Но они не являются необратимыми. Я подписал контракт с этим клубом, чтобы создать команду с идентичностью, смелую команду, которая играет в футбол. Меня наняли, чтобы выигрывать титулы, Лигу чемпионов? Нет. Меня наняли, чтобы я старался создать наилучшую команду. Если нет, я поеду домой. В любом случае я хочу добавить, что меня поддерживают руководство, спортивный директор, президент. Я здесь, чтобы создать команду. Конечно же, с Усманом Дембеле», — добавил Энрике.

«ПСЖ» на выезде сыграет с «Арсеналом» во вторник, 1 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Усман Дембеле
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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