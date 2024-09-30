Энрике подтвердил отстранение Дембеле от матча с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал отстранение вингера парижан Усмана Дембеле от матча против «Арсенала» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

30 сентября появилась информация, что Дембеле не примет участие в матче из-за конфликта с Энрике.

«Если кто-то не выполняет обязательства перед командой, а также не готов...Я считаю эту неделю очень важной, считаю этот матч важным, и хочу, чтобы мои футболисты были в наилучшем расположении духа. Поэтому я отстранил его — я хочу всего наилучшего для команды», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Также Энрике ответил на вопрос о том, поддержало ли его руководство «ПСЖ» в решении об отстранении Дембеле.

«Вы действительно верите, что легко создать такую команду в любой момент с помощью нажатия одной кнопки? Есть сложные обстоятельства, трудные решения. Но они не являются необратимыми. Я подписал контракт с этим клубом, чтобы создать команду с идентичностью, смелую команду, которая играет в футбол. Меня наняли, чтобы выигрывать титулы, Лигу чемпионов? Нет. Меня наняли, чтобы я старался создать наилучшую команду. Если нет, я поеду домой. В любом случае я хочу добавить, что меня поддерживают руководство, спортивный директор, президент. Я здесь, чтобы создать команду. Конечно же, с Усманом Дембеле», — добавил Энрике.

«ПСЖ» на выезде сыграет с «Арсеналом» во вторник, 1 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.