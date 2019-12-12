Эндрю Робертсон: «Все хотят обыграть «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон предположил, как успехи мерсисайдцев в Лиге чемпионов отразились на репутации команды.

— Именно такую атмосферу мы создали за последние два года — команда, которая дважды выходила в финал, нас уважают в этом турнире, — цитирует Робертсона Be Soccer. — Возможно, в первый сезон, когда мы вышли в финал, нас не уважали до тех пор, пока не расправились с «Порту» на выезде. Мы уважаем всех соперников, с которыми играем, но знаем, чего добились. Никто не хочет играть против нас, это очевидно.

Мы отлично выступали в матчах навылет. Теперь являемся чемпионами, и все хотят нас обыграть.

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