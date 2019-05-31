Эндрю Робертсон: "Осталось сделать последний шаг, который "Ливерпуль" не сделал в прошлом сезоне"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон перед финалом Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил, что игра булет тяжелой. Он надеется, что команда не испытает разочарование, как год назад.

- Мы в финале. Осталось сделать последний шаг, который мы не сделали в прошлом сезоне, - цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона. - Сделаем - будет чертовски хороший сезон. Мы знаем, как тяжело будет играть с "Тоттенхэмом".

После такого разочарования у команды есть два пути. Оно может отбросить ее назад, и тогда ей придется туго. К счастью, с нами этого не произошло. Но, конечно, мы надеемся, что больше не испытаем этого чувства. Потому что я до сих пор помню, как чувствовал себя даже спустя несколько дней после финала. Было неприятно. Лучше быть на стороне победителя. Сделаем все возможное, чтобы не испытывать это чувство снова в этом году.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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