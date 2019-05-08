Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон после победы над "Барселоной" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:0) признался, что его не волнует травма. Для него главное, что команда вышла в финал.

- Мы сыграем в финале, и это главное, - цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона. - Моя травма меня сейчас не волнует. Я много раз повторял в этом сезоне, но, боже, что у нас за команда! Полагаю, многие нас списали со счетов, но в раздевалке все верили, что в случае хорошего старта у нас будет шанс.

Ориги обеспечил нам хорошее начало, остальное - уже история. Алиссон сделал несколько невероятных сейвов - надо отдать должное всем парням.