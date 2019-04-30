Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон не уверен, что можно подготовиться к противостоянию с капитаном и нападающим "Барселоны" Лионелем Месси ​в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Встреча пройдет завтра, 1 мая на стадионе "Камп Ноу". Начало – в 22.00 (мск).

– Месси – лучший игрок в мире. Можно смотреть видеонарезки с его игрой и готовиться к каким-то действиям, хотя я не знаю, поможет ли это... Лионель дрейфует по всему полю. Иногда он возвращается в центр поля. Прошлый год был для нас невероятным, мы дошли до финала ЛЧ. Для "Ливерпуля" будет честью вновь дойти до финальной стадии турнира, – цитирует Робертсона пресс-служба "Ливерпуля".

Лига чемпионов, 1/2 финала: расписание и результаты первых матчей