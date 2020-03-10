Эндрю Робертсон: «Если будем играть в фирменном стиле «Ливерпуля», то сможем победить любую команду»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал предстоящий матч 1/8 Лиги чемпионов против «Атлетико».

Первая игра окончилась победой матрасников (1:0). За мадридцев голом отличился полузащитник Сауль Ньигес. Ответный матч состоится 11 марта в 23:00 (мск).

— Пан или пропал! Нам нужно выходить в четвертьфинал, — приводит слова Робертсона сайт УЕФА. — На выезде мы ни разу не попали в створ. Если и в этот раз будет так же, реванша нам не видать. Мы больше владели мячом, но это обычное дело. С другой стороны, нам нужно опасаться контратак соперников. Мы должны сыграть «на нуль», чтобы получить шанс пройти дальше.

Мы думаем обо всех результатах. Это плей-офф, и если ты не показываешь свою лучшую игру, то вылетаешь. Мы знаем, что завтра можем выбыть из Лиги чемпионов, но думаем только о позитиве. Если будем играть в фирменном стиле «Ливерпуля», то сможем победить любую команду.