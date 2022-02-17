Энди Робертсон: «Дело еще не сделано — «Интер» очень хорош»

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Фирмину потрясающе пробил головой, а затем нам удалось забить второй, — цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА. — Дело еще не сделано, но мы можем быть довольны сегодняшним результатом. «Интер» очень хорош и наверняка постарается доставить нам проблемы на «Энфилде». Мы должны показать свою лучшую игру».

Голы забивали Роберту Фирмину и Мохамед Салах. Ответный матч состоится 8 марта. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.