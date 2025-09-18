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18 сентября 2025, 03:50

Мареска: «После перерыва «Челси» пропустил третий мяч, который почти закончил игру»

Евгений Козинов
Корреспондент
Энцо Мареска.
Фото AFP

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Баварии» (1:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В первые 20 минут мы начали очень хорошо, создав два или три отличных момента, а затем пропустили. После этого несколько изменился ход встречи, но борьбу мы по-прежнему вели. А после перерыва пропустили третий мяч, который почти закончил игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Мареску.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде сыграет с «Пафосом», а «Челси» дома встретится с «Бенфикой». Обе игры пройдут 30 сентября.

Защитник &laquo;Челси&raquo; Тосин Адарабиойо и&nbsp;нападающий &laquo;Баварии&raquo; Харри Кейн.Автогол и привет от Кейна. «Челси» проиграл свой первый за два года матч Лиги чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Энцо Мареска
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