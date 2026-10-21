Мареска: «Сити» забил АЕКу пять мячей, а могли и больше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска прокомментировал победу над АЕК (5:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Хорошее, цельное выступление. Было непросто, особенно после поражения дома от «ПСЖ». «Сити» нужна была победа, и мы выполнили свою задачу. К сожалению, пропустили гол, но в той ситуации можно было сыграть лучше. Мы забили пять мячей, а могли забить и больше», — приводит официальный сайт УЕФА слова Марески.

«Манчестер Сити» набрал 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. АЕК идет на 26-й строчке — 3 очка.