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Мареска: «Сити» забил АЕКу пять мячей, а могли и больше»

Евгений Козинов
Корреспондент
Энцо Мареска.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска прокомментировал победу над АЕК (5:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Хорошее, цельное выступление. Было непросто, особенно после поражения дома от «ПСЖ». «Сити» нужна была победа, и мы выполнили свою задачу. К сожалению, пропустили гол, но в той ситуации можно было сыграть лучше. Мы забили пять мячей, а могли забить и больше», — приводит официальный сайт УЕФА слова Марески.

«Манчестер Сити» набрал 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. АЕК идет на 26-й строчке — 3 очка.

Алексис Макаллистер забивает третий гол &laquo;Ливерпуля&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Вильярреалом&raquo;.Крутой камбэк «Ливерпуля», хет-трик Фодена и рикошеты против Хайкина в сумасшедшей игре в Неаполе
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
Энцо Мареска
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