Мареска: «Челси» нужно обороняться очень хорошо, как это было на протяжении большей части прошлого сезона»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Бенфикой» (1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы забили, но во втором тайме по разным причинам несколько сдали. И все же приложенные командой усилия были очень и очень хороши. В последних двух-трех играх мы пропускали, поэтому нам нужно обороняться очень хорошо, как это было на протяжении большей части прошлого сезона. Взять три очка, победив всухую, — это приятное чувство.

«Баварии» мы проиграли, но, думаю, команда выглядела хорошо. Мы же встречались с соперником, который пять, шесть, семь лет постоянно доходит до четвертьфинала либо полуфинала. Для нас же путь начинается с этого сезона, и, надеюсь, с каждым матчем мы будем становиться все сильнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Мареску.

«Челси» с тремя очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Бенфика» идет на 30-й строчке — 0 очков.

В 3-м туре «Челси» сыграет с «Аяксом» (22 октября), «Бенфика» встретится с «Ньюкаслом» (21 октября).