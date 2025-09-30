Футбол
30 сентября, 06:39

Мареска: «За последние полгода «Челси» проиграл всего пять матчей, четыре из которых — с удалениями»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» отметил, что команде необходимо сохранять положительный настрой.

«Надо сохранять положительный настрой. Во-первых, потому что это нужно игрокам. Во-вторых, потому что нет причин для негатива. За последние полгода мы проиграли всего пять матчей, четыре из которых — с красными карточками. Никакого давления нет. Но я знаю, что будучи тренером «Челси», ты, без сомнения, должен побеждать.

Встреча с Жозе Моуринью — большая честь для меня. Легенда этого клуба, да и других тоже. Думаю, «Бенфика» сыграет по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1, но они могут играть и с пятью защитниками. Моуринью успешно использовал разные схемы и наглядно демонстрировал это на протяжении всей карьеры», — цитирует официальный сайт УЕФА Мареску.

Матч «Челси» — «Бенфика» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
