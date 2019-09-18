Нападающие «ПСЖ» Неймар и Кильян Мбаппе присутствуют на трибуне во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом».

ESPN отмечает, что футболисты наслаждаются игрой своей команды, которая после 1-го тайма обыгрывает мадридцев (2:0).

Neymar and Mbapp? seem to be enjoying the game ? #UCL pic.twitter.com/pyEotTjCm5 — ESPN FC (@ESPNFC) September 18, 2019

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