Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Эмоции Неймара и Мбаппе на матче «ПСЖ» — «Реал»

22:50
Теги:

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Кильян Мбаппе присутствуют на трибуне во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом».

ESPN отмечает, что футболисты наслаждаются игрой своей команды, которая после 1-го тайма обыгрывает мадридцев (2:0).

ПСЖ — Реал

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

Опрос

проголосовало: 3888
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир