Эмоции Неймара и Мбаппе на матче «ПСЖ» — «Реал»
22:50
Нападающие «ПСЖ» Неймар и Кильян Мбаппе присутствуют на трибуне во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом».
ESPN отмечает, что футболисты наслаждаются игрой своей команды, которая после 1-го тайма обыгрывает мадридцев (2:0).
Neymar and Mbapp? seem to be enjoying the game ? #UCL pic.twitter.com/pyEotTjCm5— ESPN FC (@ESPNFC) September 18, 2019
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